توسك يستقيل من الزعامة

سيقدم رئيس وزراء بولندا السابق دونالد توسك استقالته قريبا من منصب زعيم حزب «الشعب الأوروبي»، وهو أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأضاف توسك في مؤتمر صحفي أمس، وبعد يوم من توليه منصب زعيم أكبر حزب معارضة في البلاد «لقد اتخذت القرار للعودة إلى المعترك السياسي البولندي».

وذكر توسك، وهو حليف مقرب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس سابق للمجلس الأوروبي أن عملية التسليم ستبدأ في الأشهر المقبلة.