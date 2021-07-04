مواجهة تقتل إرهابيين بمالي

أعلن الجيش المالي مقتل عنصرين إرهابيين بعد اشتباكات بين رتل عسكري وميليشيات إرهابية مسلحة.

وأكد الجيش في بيان أمس ، أن قافلة إمداد للقوات المسلحة المالية كانت متوجهة إلى «لابيزانجا» بمنطقة جاو، عندما تعرضت للهجوم من قبل مسلحين على بعد حوالي 15 كيلومترا من المنطقة.

وأفاد البيان أن القوات المسلحة المالية لم تسجل أي خسائر في صفوفها، وصادرت خلال العملية رشاشين ودراجة نارية.