فتح باب التسجيل في الانتخابات الليبية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن إطلاق مركزها الإعلامي، وكذلك إعادة فتح التسجيل في سجل الناخبين وتحديثه.

جاء ذلك ضمن حفل نظمته المفوضية بمقرها في طرابلس، حضره أعضاء مجلس المفوضية، ورئيسها «عماد السايح»، وعضو المجلس الرئاسي«موسى الكوني» ورئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة»، ونائب رئيس البعثة الأممية «جورجيت قاقنون»، وسفراء بعض الدول المعتمدين لدى ليبيا، وبعض الشخصيات العامة.

المركز الإعلامي

وأضاف الدبيبة، خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، أن حكومة الوحدة الوطنية ستوفر كل الدعم لحماية الانتخابات وإعداد خطة تشمل تأهيل 30 ألف شرطي لتأمين صناديق الاقتراع، وضمان نزاهة العملية وعدم التلاعب بها.

ونوه السايح، في كلمة له، إلى أن باب التسجيل أو التعديل في سجل الناخبين الذي فتح اليوم سيستمر طيلة 30 يوما، قبل أن ينظر في إمكانية تمديده، مشيرا إلى عدم اتخاذهم قرارا حتى الآن بخصوص تسجيل الليبيين المقيمين في الخارج.

وتعهد بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مجددا التزام المفوضية وتحملها مسؤولية التداول السلمي على السلطة، داعيا الليبيين إلى التسجيل وممارسة حقوقهم السياسية.

من جهته، هنأ الكوني المفوضية على افتتاح مركزها الإعلامي وفتح باب التسجيل، مشددا على ضرورة الانتهاء من إعداد القاعدة الدستورية، ومحذرا

من ضيق الوقت من أجل الوصول للانتخابات نهاية العام، ومطالبا الجميع بالعودة للمشرع الحقيقي وهو المواطن الليبي، وفق وصفه.