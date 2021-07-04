السعودية تعتمد الخطة الأمنية لإقامة مناسك الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام السعودي قوله: إن الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ومتابعتهما المستمرة لتوفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى مراعاة الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات قيادة المملكة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن ويسر وطمأنينة.