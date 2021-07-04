ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، أمس، إنه تمت السيطرة على حرائق غابات هائلة في قبرص، أودت بحياة 4 أشخاص، وأكدت مصر أن الأربعة مواطنون مصريون يعملون في قبرص.

وقال الرئيس القبرصي خلال زيارة إلى مركز قيادة الإطفاء إنه تم تدمير أكثر من 55 كيلومترا مربعا من الغابات والأراضي الزراعية، واصفاً تلك الكارثة بأنها الأسوأ في الجزيرة منذ عقود.

وتم حبس شخص، يشتبه في أنه تسبب في اندلاع الحريق.

واندلع الحريق، بعد موجة مستمرة من الجفاف وعدة أيام من الحرارة الشديدة في شمال شرق مدينة ليماسول الساحلية.

وقالت قناة «آر آي كيه» الإذاعية إنه تم نشر مئات من رجال الإطفاء و11 طائرة إطفاء لإخماد الحريق.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن الجهات القبرصية المعنية أعلمت سفارتها في نيقوسيا بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص.

وأوضحت الوزارة أن وفاة الأشخاص الأربعة مرتبط باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس الأول، والتي ما زال بعضها مندلعا حتى الآن.

وشكلت السفارة المصرية في نيقوسيا غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة.

وانتقل السفير المصري ووفد من السفارة إلى مناطق الحرائق لمتابعة التطورات ذات الصلة. وقال البيان: «يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيدا لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن».

وتعد هذه الحرائق الأسوأ في قبرص منذ عقود، إذ دمّرت منازل وأدت إلى إخلاء قرى في وقت أرسلت بعض الدول طائرات للمساعدة في إخمادها.

واندلع الحريق أمس الأول، واجتاح مناطق في جنوب سفوح جبال ترودوس في وقت تواجه البلاد موجة حر شديد.