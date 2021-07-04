تحذيرات جديدة من موجة رابعة لجائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تخشى العديد من الدول عبر العالم موجة تفش جديدة من فيروس كورونا المستجد، وهو ما حدا بالعديد من المسؤولين إلى إطلاق تحذيرات.

كان آخر من وجه تحذيرا من احتمال موجة جديدة من الإصابات، وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الأحد.

وحث فيران أكبر عدد ممكن من الفرنسيين على الحصول على لقاح كوفيد-19، محذرا من أن فرنسا قد تتجه نحو موجة رابعة من الوباء بحلول نهاية هذا الشهر بسبب السلالة «دلتا» شديدة العدوى.

وقال فيران على تويتر «على مدى خمسة أيام لم ينخفض معدل الإصابة. إنه يرتفع مرة أخرى بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى. يُظهر النموذج البريطاني أن الموجة الرابعة ممكنة اعتبارا من نهاية يوليو».

وأضاف «يجب أن نتحرك أسرع في التطعيم. بلدنا في سباق مع الزمن».

كان رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية قد حذر من موجة رابعة لكورونا في الخريف.

وقال بودو راملوف في تصريحات صحفية بمدينة «إرفورت» أن «الصيف سيكون فترة أكثر هدوءاً ولكن ليس هناك سبب لرفع التحذير». وأوضح راملوف أنه يتوقع مواجهة موجة رابعة لكورونا في الخريف، عندما يظل الناس في أماكن مغلقة من جديد، وأشار إلى أن قوة حدوث ذلك ترتبط أيضاً بمدى سرعة انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا.