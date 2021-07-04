لوبن تفوز بولاية جديدة على رأس حزب اليمين المتطرف في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - سعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، بعد فوزها بولاية رابعة على رأس حزبها التجمع الوطني، اليوم الأحد، إلى تعبئة القواعد في أعقاب الخسارة التي تلقوها في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقالت المرشحة في السباق إلى قصر الإليزيه أمام نحو ألف ناشط كانوا يهتفون «مارين رئيسة» في ختام مؤتمر حزبهم الذي انعقد في بربينيان (جنوب)، إنّ «الفوز هو في وجه نظام متكتل، يبنى، يفتكّ افتكاكاً (...)، وسنعمل على تحقيق الفوز».

وخلف منبر كتب عليه «الاتحاد من أجل فرنسا»، أعربت عن أملها في ترك الحزب «منفتحاً على كافة القوى السياسية»، وحثت مناصريها على «العمل من أجل الانتصار» في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2022.

ولم تتناول لوبن إخفاق الحزبفي الفوز بأي منطقة في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي. وتحول التجمع الوطني، وهو حزب الجبهة الوطنية سابقاً التي أسسها جان ماري لوبن، والد الزعيمة الحالية، منذ الثمانينات إلى قوة سياسية ذات نفوذ متصاعد غير أن هذا الواقع لم يترجم فوزا كبيرا في أي انتخابات، بسبب اتحاد الأحزاب السياسية الأخرى معاً في معارضتها لخط الجبهة الوطنية المتطرف.

واعتمدت لوبن منذ، وصولها إلى رأس الحزب عام 2011، استراتيجية تقضي بتقديم الحزب على أنه حزب «مثل الآخرين» من أجل تجنب شيطنة تسمية اليمين المتطرف التي تبعد عنه جزءاً من الناخبين.

وقالت الأحد «تخلصنا من عدم نضج سياسي لا يناسب كثيراً الطموحات الوطنية، وأعطينا حركتنا خصائص حزب قادر على الحكم». وتابعت «يتعين علينا (...) الاستمرار في الانفتاح على كافة القوى السياسية والأهلية أو قوى المجتمع المدني، وفي سياق أعم على جميع الفرنسيين الراغبين في عدم البقاء متفرجين».

كانت لوبن بلغت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2017، لكنها هزمت أمام إيمانويل ماكرون.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تكرار السيناريو ذاته، إذ تتوقع أن تتأهل لوبن للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد عشرة أشهر بمواجهة ماكرون مرة جديدة.

والسبت، قال جوردان بارديلا الذي صار في عمر 25 عاماً «نائباً أول لرئيس» التجمع الوطني، «لم يذهب كل شيء سدى، ما زال هناك طريق» إلى النصر. وسيحل بارديلا مؤقتاً مكان لوبن في رئاسة الحزب بدءاً من الخريف من أجل تفرغها للحملة الانتخابية.

وانتخبت لوبن لولايتها الجديدة بنسبة 98%، وقالت للصحافة إن الهيئات الجديدة للتجمع الوطني «صادقت» على نهجها في قيادة الحزب. وأوضحت أنّها كانت تود إدخال مزيد من النساء إلى تلك الهيئات وفتحها بابها أمام شخصيات غير منتسبة.