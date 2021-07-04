إدخال رئيس وزراء لوكسمبورغ مستشفى إثر إصابته بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن رئيس الوزراء كزافييه بيتل نُقل إلى المستشفى، اليوم الأحد، وسيخضع للمراقبة بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.

وذكر بيان الحكومة أن بيتل، البالغ 48 عاماً، سيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي.

وبدأ بيتل، في 27 يونيو الماضي، حجراً صحياً استمر عشرة أيام، بعد أقل من يومين من حضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من القادة الأوروبيين الـ26 الذين حضروا القمة.

كان رئيس وزراء لوكسمبورغ قد تلقى جرعة واحدة من لقاح "أسترازينيكا" في 6 مايو الماضي.

وشهدت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 630 ألف نسمة، زيادة في الإصابات في الأيام العشرة الأخيرة. وتأكدت إصابة 136 شخصاً بفيروس كورونا أمس السبت، وهو مستوى سُجل آخر مرة منتصف مايو.