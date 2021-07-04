مصر تُنفذ حكم الإعدام في إرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

نفذت مصلحة السجون في مصر اليوم، حكم الإعدام بحق الإرهابي معتز مصطفى حسن، من حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمدان بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

ونفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وقيادات سجن الاستئناف وطبيب شرعي وأحد رجال الدين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تمهيداً لتسليمها لأسرته لدفنها.كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا عاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقاً حتى الموت، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، عن طريق تفجير سيارة ملغومة، بالتزامن مع مرور موكبه، بمنطقة "سيدي جابر" في الإسكندرية، ظهر يوم 24 مارس 2018، وقُتل اثنان من حراسه في الحادثة.

وتضم القضية 11 متهماً، منهم اثنان محبوسان و9 هاربين. وبحسب التحقيقات، قاد الإرهابي معتز، الصادر بحقه حكم الإعدام، السيارة الملغومة، وتركها في مكان التنفيذ والانفجار، وكان يرتدي حينها "شاربا مستعاراً" للتخفي، حيث تسبب في قتل اثنين من أفراد حراسة مدير الأمن.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تولي قيادة في حركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام لها، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية الأسبق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريقة غير مشروعة، وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.