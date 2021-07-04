أميركا تحتفل بيوم الاستقلال بطعم النصر على «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتفل الولايات المتحدة، اليوم الأحد 4 يوليو، بمرور 245 عاما على يوم الاستقلال بطعم النصر على جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسبتت السنة الماضية في إلغاء جميع الاحتفالات تقريباً.

وإطلاق الألعاب النارية من أشهر أشكال الاحتفال بيوم الرابع من يوليو. ومن المقرر إقامة اثنين من أكبر العروض في البلاد في منطقة متنزه «ناشيونال مول» في واشنطن وعلى امتداد نحو ميل على نهر «إيست ريفر» في مدينة نيويورك الذي يفصل مانهاتن عن أحياء تابعة لكوينز وبروكلين.

وستقام على نطاق محدود فعاليات كلاسيكية في هذا اليوم، مثل مسابقة «ناثان» الشهيرة لتناول النقانق في كوني آيلاند في بروكلين حفاظا على التباعد الجسدي، في اعتراف باستمرار خطر الإصابة بـ«كوفيد - 19» الذي أودى بحياة ما يربو على 600 ألف أميركي. وأثارت السلالة «دلتا» الأشد عدوى مخاوف من احتمال حدوث تحور آخر بين من لم يتلقوا اللقاح حتى الآن.

ومع ذلك، كانت هذه العطلة مناسبة للأميركيين لإظهار مشاعرهم الوطنية والاحتفاء باستعادة حريتهم الشخصية من خلال الاختلاط مع الأصدقاء مرة أخرى والاستمتاع بالصيف.

وقال مسؤولون، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يستضيف احتفالا في حديقة البيت الأبيض مع ألف من العاملين وأسر العسكريين، وإنه يتعين على كل من لم يحصل على اللقاح من الحضور أن يضع الكمامة.

وفي أماكن أخرى من واشنطن، خرجت الفرق الموسيقية لأداء العرض التقليدي بالشارع الذي يقع فيه مبنى الكونجرس. ومع حلول الظلام، من المتوقع أن يجذب متنزه «ناشيونال مول» حشوداً كبيرة إلى عرض للألعاب النارية مدته 17 دقيقة.