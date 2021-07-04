أكبر قاعدة عسكرية في سوريا تتعرض لهجوم صاروخي.. فمن يقف وراءه؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 57 دقيقة

تعرض “حقل العمر” النفطي الذي يعد أكبر قاعدة للقوات الأميركية والتحالف الدولي في سوريا، لهجوم بالصواريخ. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وأعلن المرصد السوري أن انفجارات دوت في “حقل العمر” النفطي أكبر قاعدة لـ”التحالف الدولي” في سورية، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن “الحقل”، انطلقت من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الميليشيات الإيرانية قد استهدفت “حقل العمر” النفطي في 28 حزيران الفائت، وتسببت بوقوع خسائر مادية واحتراق آليات داخل “الحقل”.

ويأتي هذا الهجوم عقب قصف جوي أميركي لمواقع تابعة لـميليشيا الحشد الشعبي العراقي في ريف البوكمال، التابع لدير الزور، على الحدود بين العراق وسوريا.