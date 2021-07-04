انت الان تتابع خبر دولة أوروبية تحذر من موجة رابعة لكوفيد-19 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من أن بلاده قد تتجه نحو موجة رابعة من كوفيد-19، وحث الفرنسيين على تلقي اللقاح.
وأوضح فيران أن البلاد قد تشهد تلك الموجة من الوباء بحلول نهاية هذا الشهر، بسبب متحور "دلتا" شديد العدوى.
وقال عبر تغريدة على تويتر إن معدل الإصابة في بلاده لم ينخفض على مدى 5 أيام، وأنه يرتفع مرة أخرى بسبب "دلتا"، والنموذج البريطاني يظهر أن "الموجة الرابعة ممكنة بدءا من نهاية يوليو".
وأضاف أن على الفرنسيين أن يتحركوا في أسرع وقت... "بلادنا في سباق مع الزمن".
وقال عبر تغريدة على تويتر إن معدل الإصابة في بلاده لم ينخفض على مدى 5 أيام، وأنه يرتفع مرة أخرى بسبب "دلتا"، والنموذج البريطاني يظهر أن "الموجة الرابعة ممكنة بدءا من نهاية يوليو".
وأضاف أن على الفرنسيين أن يتحركوا في أسرع وقت... "بلادنا في سباق مع الزمن".