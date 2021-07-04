دولة أوروبية تحذر من موجة رابعة لكوفيد-19

وأوضح فيران أن البلاد قد تشهد تلك الموجة من الوباء بحلول نهاية هذا الشهر، بسبب متحور "دلتا" شديد العدوى.

وقال عبر تغريدة على تويتر إن معدل الإصابة في بلاده لم ينخفض على مدى 5 أيام، وأنه يرتفع مرة أخرى بسبب "دلتا"، والنموذج البريطاني يظهر أن "الموجة الرابعة ممكنة بدءا من نهاية يوليو".



وأضاف أن على الفرنسيين أن يتحركوا في أسرع وقت... "بلادنا في سباق مع الزمن".