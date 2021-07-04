سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا

ونقل الموقع عن فرهاد شامي مدير المركز الاعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" قوله، إن "القذيفتين الصاروخيتين المجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا داعش". وأكد فرهاد شامي أنه "لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر قوات سوريا الديمقراطية".

بغداد - ياسين صفوان - أفاد موقع "روسيا اليوم"، الأحد بسقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012