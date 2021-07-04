انت الان تتابع خبر سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد موقع "روسيا اليوم"، الأحد بسقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا.
ونقل الموقع عن فرهاد شامي مدير المركز الاعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" قوله، إن "القذيفتين الصاروخيتين المجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا داعش".
وأكد فرهاد شامي أنه "لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر قوات سوريا الديمقراطية".
وأكد فرهاد شامي أنه "لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر قوات سوريا الديمقراطية".