بمشاركة العراق.. غداً قرعة كأس العرب تحت 17 سنة

ويشارك في البطولة منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.

وتستضف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، خلال الفترة من 29 تموز الجاري وحتى 15 آب المقبل.



وتعد كأس العرب إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 بالمملكة العربية السعودية ، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة.

ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.

في حين، استضافت دولة قطر النسخة الثالثة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.