انت الان تتابع خبر بالجدول.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأدناه جدول بالاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ.
ابو دشير------------------ 17
ابو غريب -----------------9
الاعلام -------------------19
البياع -------------------26
التاجي ------------------26
الحارثية ------------------11
الحرية -------------------22
الخطيب -----------------14
الدورة -------------------23
الرحمانية -----------------15
السيدية ------------------16
الشالجية -----------------17
الشرطة الخامسة -----------7
الشرطة الرابعة ------------11
الشعلة ------------------36
الصالحية -----------------5
الطارمية ------------------5
الطوبجي -----------------16
العامرية -----------------18
العطيفية -----------------14
العلاوي ------------------8
الغزالية -----------------26
القادسية -----------------15
الكاظمية ----------------36
المحمودية ---------------28
المكاسب -----------------6
المنصور -----------------28
اليرموك -----------------33
اليوسفية -----------------14
جكوك -------------------15
حي الجامعة --------------24
حي الجهاد ----------------25
حي الخضراء --------------12
حي العامل ---------------22
حي العدل ----------------24
حي الفرات-----------------5
سبع البور -----------------14
شارع حيفا----------------7
سكنة جانب الرصافة--------9
ابو غريب -----------------9
الاعلام -------------------19
البياع -------------------26
التاجي ------------------26
الحارثية ------------------11
الحرية -------------------22
الخطيب -----------------14
الدورة -------------------23
الرحمانية -----------------15
السيدية ------------------16
الشالجية -----------------17
الشرطة الخامسة -----------7
الشرطة الرابعة ------------11
الشعلة ------------------36
الصالحية -----------------5
الطارمية ------------------5
الطوبجي -----------------16
العامرية -----------------18
العطيفية -----------------14
العلاوي ------------------8
الغزالية -----------------26
القادسية -----------------15
الكاظمية ----------------36
المحمودية ---------------28
المكاسب -----------------6
المنصور -----------------28
اليرموك -----------------33
اليوسفية -----------------14
جكوك -------------------15
حي الجامعة --------------24
حي الجهاد ----------------25
حي الخضراء --------------12
حي العامل ---------------22
حي العدل ----------------24
حي الفرات-----------------5
سبع البور -----------------14
شارع حيفا----------------7
سكنة جانب الرصافة--------9