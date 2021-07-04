بغداد - ياسين صفوان - وأدناه جدول بالاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ.

انت الان تتابع خبر بالجدول.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.