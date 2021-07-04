35 وفاة و6264 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 17316 حالة وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 6264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى 1371475 إصابة جديدة. وذكر التقرير أنه تم تسجيل 5158 حالة شفاء جديدة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 39128 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11890105.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة، أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 929193 شخصاً.