شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: طلبنا من أمريكا وإيران تصفية حساباتهما بعيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن طلب بلاده من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.

وقال الكاظمي، في حوار صحفي مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية نشر المكتب الإعلامي للحكومة العراقية جانبا منه أمس، «إن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة، وأعتقد أنه قابل للتحقق»، مشيرا إلى أن النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجابا على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق.

وأضاف «لقد طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق، وكنا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة».

وتابع الكاظمي «نحن نتواصل مع إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، وأعتقد أننا سنكون قادرين على التحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي ونرغب أن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها».

وقال الكاظمي «لقد تجنبنا الهاوية التي كان العراق يتدهور نحوها، نتيجة أحداث خريف عام 2019، لكن التحديات التي نواجهها تبقى قوية».

وأضاف «إن داعش ما زالت تشكل خطرا، وتحاول تجميع صفوفها، لكن لم يعد الإرهابيون قادرين على الحصول على حواضن جغرافية، ووجهنا لهم ضربات مهمة وقتلنا العديد من قياداتهم».