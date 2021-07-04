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السعودية تخفف آلام كورونا على العالم بـ713 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة على الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني، وما قدمته من جهود كبيرة لدعم الدول في مواجهة الجائحة، موضحا أن المملكة قدمت 713 مليون دولار خلال عام 2020م، إضافة إلى تقديمها اللقاحات للدول ذات الاحتياج.

وأشار إلى أنه تم أيضا استعراض جهود المملكة في دعم اللاجئين خلال الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين الذي عقد مؤخرا في برينديزي الإيطالية.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في شمال كردفان والنيل الأبيض بالسودان، تمثلت في 4,200 سلة في محلية بارا بشمال كردفان استفاد منها 25,200 فرد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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