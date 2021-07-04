شكرا لقرائتكم خبر السعودية تخفف آلام كورونا على العالم بـ713 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة على الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني، وما قدمته من جهود كبيرة لدعم الدول في مواجهة الجائحة، موضحا أن المملكة قدمت 713 مليون دولار خلال عام 2020م، إضافة إلى تقديمها اللقاحات للدول ذات الاحتياج.

وأشار إلى أنه تم أيضا استعراض جهود المملكة في دعم اللاجئين خلال الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين الذي عقد مؤخرا في برينديزي الإيطالية.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في شمال كردفان والنيل الأبيض بالسودان، تمثلت في 4,200 سلة في محلية بارا بشمال كردفان استفاد منها 25,200 فرد.