السعودية تخفف آلام كورونا على العالم بـ713 مليون دولار

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وأشار إلى أنه تم أيضا استعراض جهود المملكة في دعم اللاجئين خلال الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين الذي عقد مؤخرا في برينديزي الإيطالية.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في شمال كردفان والنيل الأبيض بالسودان، تمثلت في 4,200 سلة في محلية بارا بشمال كردفان استفاد منها 25,200 فرد.
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