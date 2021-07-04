شكرا لقرائتكم خبر قصف حوثي هستيري للمدنيين في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت الميليشيات الحوثية الإرهابية من أعمالها الإجرامية بحق المدنيين في مدينة حيس بالحديدة من خلال قصف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان وبالنازحين بصورة عشوائية وهستيرية، وأصيب طفلان من رعاة الماشية بانفجار مقذوف من مخلفات الميليشيات الحوثية في إحدى المراعي التي قصداها لرعي قطيع الأغنام بأطراف مدينة المخا بالساحل الغربي اليمني.

وقالت مصادر محلية، «إن فتى يبلغ من العمر 15 عاما كان برفقة طفلة تدعى ماجدة تصغره بخمسة أعوام يرعيان أغنامهما في بلدة ريفية عندما عثرا على المقذوف الحوثي.

وتكررت حوادث انفجار الألغام والأجسام المتفجرة بالأطفال في مراعي الماشية ومناطق الاحتطاب، حيث نشرت الميليشيات ألغامها بشكل عشوائي في كل الأمكنة التي وصلت إليها، ما يجعل الجميع خاصة الأطفال عرضة لخطرها.

وتواصل قوات الجيش اليمني لليوم الثالث على التوالي عمليات النجم الثاقب العسكرية ضد ميليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء، وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش شنت هجوما واسعا من المحور الغربي من مديرية الزاهر، بالتزامن مع معارك تدور في المحور الشرقي بمديرية الصومعة واستطاعت السيطرة على مناطق واسعة، وحققت تقدما ميدانيا كبيرا في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر، في حين تتقدم بشكل متسارع نحو مدينة البيضاء عاصمة المحافظة.

وفي جبهة صعدة أحبطت قوات الجيش هجوما للحوثيين على مواقع الجيش في جبهة الملاحيط، وقال قائد اللواء الثالث عاصفة محمد العجابي «إن اللواء أحبط محاولة هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال (الكلح)».

وذكر أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، مضيفاً «إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة».

على صعيد متصل، جددت الحكومة اليمنية الشرعية تحذيراتها من الخطر الذي يمثله سيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية‏.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد جدية الخطر، واستخدام الميليشيات موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية، والذي يتنافى ونصوص وروح الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة‏».

مشاهدات يمنية:

