شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترصد تفاصيل الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا العالم اليوم الدولى للتعاونيات، وهو احتفال بالحركة التعاونية يقام في الأسبوع الأول من شهر يوليو من كل عام، بهدف إذكاء الوعي بالتعاونيات، وتأكيد ذلك من خلال إبراز مساهمتها كمؤسسات تحسن حياة المواطنين عبر النهوض بمجتمعاتهم.

ورصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أبرز المعلومات عن التعاونيات:

-ينتمي ما يزيد عن 12% من سكان الأرض إلى 3 ملايين مؤسسة تعاونية في العالم.

-وصل إجمالي مبيعات أكبر 300 تعاونية إلى ما يزيد عن ملياري دولار.

-توظف التعاونيات 280 مليون شخص أي 10% من العاملين في العالم.

-يتم الاحتفال به كل عام من خلال اختيار المؤسسات المنظمة موضوع للاحتفالات، فعلى سبيل المثال كان " تمكين المرأة" موضوع الاحتفال لعام 2010.