أبرز تصريحات وزارة الخارجية السودانية حول سد النهضة

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

قالت وزارة الخارجية السودانية إن الخرطوم تلتزم بمفاوضات تحت رئاسة أفريقية حول سد النهضة مع تعزيز ورقابة المجتمع الدولي.



وأشارت إلى أن طلب عقد جلسة بمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة يهدف لتعزيز دور المجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق في إطار زمني لا يتجاوز 6 أشهر

وكان السودان قد أعلن أنه تسلم موافقة مجلس الأمن على عقد جلسة لمناقشة ملف سد النهضة الخميس المقبل بطلب من الخرطوم.

وأعربت الخارجية السودانية عن تطلعها إلى دعم كافة الدول الأفريقية لموقف الخرطوم بشأن سد النهضة.

وترفض إثيوبيا تدويل ملف سد النهضة وتصر على مواصلة الاتحاد الأفريقي قيادة المفاوضات المعلقة منذ أبريل/نيسان الماضي.

ومع اقتراب موعد أعلنته أديس أبابا لبدء الملء الثاني لسد النهضة تتزايد الحاجة لدفع المفاوضات المتعثرة منذ نحو عقد.

ورفض السودان خطوات إثيوبيا الأحادية وأعلن غير مرة تمسكه بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، لكنه أبدى استعداده لخوض مفاوضات جزئية حول الملء الثاني.

وتحاول إثيوبيا تهدئة مخاوف القاهرة والخرطوم بشأن الآثار المحتملة للملء الثاني للسد الذي تستهدف أن يمدها مع اكتماله بـ6 آلاف ميجا وات من الكهرباء.

كما ترفض أديس أبابا الاعتراف باتفاقيات تاريخية حول تقاسم المياه مشيرة إلى أنها أبرمت إبان فترة الاستعمار الغربي للقارة.