أبوظبي تحدث إجراءات السفر الخاصة بالقادمين من خارج دولة الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الإمارة القادمين من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من يوم الإثنين الموافق 5 يوليو 2021.



ويتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس.

ويطبق البرتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوماً أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالإمارة من غير المطعمين، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس وفي اليوم الثاني عشر.

بينما يتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 12 يوم، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) آخر في اليوم الحادي عشر