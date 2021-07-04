شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وفقدان 20 إثر انهيار طيني بـ«اتامي» اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصارع رجال الانقاذ ضد الوقت والطقس اليوم الأحد بحثا عن نحو 20 شخصا مازالوا مفقودين عقب وقوع انهيار طيني أمس السبت أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وقال ساكاي سايتو، عمدة مدينة اتامي الساحلية، التي شهدت مقتل الشخصين إن " الـ72 ساعة القادمة حاسمة".

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية بأنه تم حتى الآن إنقاذ 23 شخصا من المنازل التي طمرها الطمي. ويتواجد حاليا ألف من رجال الانقاذ، بينهم أفراد من الجيش، في موقع الانهيار.

مع ذلك، أعاق هطول الأمطار المستمر عمليات البحث، بسبب خطورة تجدد حدوث انهيارات أخرى. وكان هطول أمطار غزيرة قد تسبب في وقوع انهيار طيني في مقاطعة شيزوكوا، بجنوب غرب طوكيو أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن سيدتين لقيتا حتفهما في الحادث الذي وقع ببلدة اتامي. كما لحق الدمار بعشرة منازل، وتضرر نحو 300 منزل. وقال هايتا كاواكاتسو عمدة مقاطعة شيزوكا قد أعلن أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت عملية إزالة الغابات من أجل مشاريع بناء ربما يكون تسبب في هشاشة تربة المنحدرات الجبلية لتكون عرضة للتآكل .