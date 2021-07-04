شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يوقع اتفاقية وضع بعثة أممية لدعم الفترة الانتقالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت حكومة السودان اليوم بمقر وزارة الخارجية السودانية اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (UNITAMS). وقع عن حكومة السودان وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، وعن البعثة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان فولكر بيرتَس. وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق بين حكومة الفترة الانتقالية وجميع أجهزتها مع بعثة "يونيتامس" من أجل مواجهة تحديات الفترة الانتقالية وتحقيق الأهداف المشتركة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني. ويعدّ توقيع الاتفاقية خطوة مهمة تسهم في تسهيل مهام البعثة التي ترتكز على تنفيذ أربعة أهداف إستراتيجية جاءت في قرار مجلس الأمن رقم (2524) تتعلق بدعم التحول السياسي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، إضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف.