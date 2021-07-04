في 'دقيقة واحدة'.. ابتكار جهاز يوقف نزيف الجروح

وصمم البريطاني جوزيف بنتلي، وهو طالب بالعام الأخير في تصميم المنتجات والتكنولوجيا في جامعة لوفبرا، جهاز "رياكت" لإيقاف النزيف الناتج عن جرح سكين، باعتبار أن الأولوية لدى المسعفين هي السيطرة على حالة النزيف، لإنقاذ الأرواح.وتعتمد فكرة الجهاز على استخدامه من قبل ضباط الشرطة أو المسعفين، الذين عادة ما يكونوا أول من يهرعون إلى مواقع الحوادث.

ويعد تطبيق الضغط الداخلي في الجروح أمرا أساسيا عند التعامل مع جروح الطعنات، وهي نفس الفلسفة التي يعتمد جهاز "رياكت" بهدف التصرف السريع في حالات الطوارئ.

يتكون "رياكت" من جزأين: غلاف سيليكون طبي يُعرف باسم "السدادة" وجهاز محمول باليد يسمى "المشغل".

عند استخدام الجهاز في حالات الطوارئ يقوم المسعف بإدخال السدادة في الجرح، إذ يعتمد الجهاز على الضغط الداخلي على الجرح لوقف النزف.



بعد إدخال سدادة السيليكون في الجرح يقوم المسعف بتوصيل المشغل بالسدادة عبر صمام، وتحديد منطقة الجسم التي يقع عليها الجرح على الجهاز، عندئذ ينتفخ المشغل إلى ضغط محدد بناء على موقع الجرح، مما يمنع النزف الداخلي.