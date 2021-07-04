انت الان تتابع خبر بابل.. القبض على عشرات المطلوبين في ممارسة امنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، عن اجراء ممارسة أمنية في المحافظة اسفرت عن إلقاء القبض على عشرات المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة أبرزها القتل.