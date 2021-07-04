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بابل.. القبض على عشرات المطلوبين في ممارسة امنية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، عن اجراء ممارسة أمنية في المحافظة اسفرت عن إلقاء القبض على عشرات المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة أبرزها القتل.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على 44 مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة كان أبرزها جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، وقضايا السرقة والتزوير، وذلك من خلال ممارسات أمنية واسعة شملت معظم مناطق المحافظة بغية متابعة مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار".

واضافت انه "تم نقل المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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