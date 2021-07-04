انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تسجل هزة ارضية متوسطة القوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، كان مركزها على بعد 50 كيلومترا شمال غربي نابلس في فلسطين، وذلك عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت عمان.