اجتماع وزاري إسرائيلي يبحث المفاوضات الأمريكية-الإيرانية غير المباشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث مسؤولون إسرائيليون كبار المحادثات الأمريكية-الإيرانية غير المباشرة الجارية في فيينا حول العودة للاتفاق النووي لعام 2015.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "عقد رئيس الوزراء نقتالي بينيت اجتماعا اليوم الأحد مع وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس ومسؤولين كبار آخرين في الأمن القومي لمناقشة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا بشأن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف إن الاجتماع بحث إمكانية أن يتم التوصل الى اتفاق في فيينا وأيضا انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إيراهيم رئيسي مؤخرا.

وذكر انه شارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوحافي ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ورئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع.

ولم يصدر بيان رسمي إسرائيلي عن الاجتماع.

ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي جانتس أشار في حديث للقناة الإخبارية الإسرائيلية (13) إلى أن إيران تعلم أن إسرائيل تنشط في أراضيها.

وقال: "إسرائيل تواجه صراعا مع إيران، وعلينا الدفاع عن أنفسنا".

وأضاف: "إسرائيل "مصممة على منع إيران من أن تصبح نووية، وإسرائيل ليست مستعدة لقبول الأنشطة الإيرانية السلبية في المنطقة".

وتابع جانتس "أعتقد أنهم يعرفون أننا مستعدون للتحرك، وأننا نعمل في أراضيها" مشيرا إلى إيران.

وكان مسؤولون إسرائيليون حذروا في الأسابيع الأخيرة الولايات المتحدة من مخاطر العودة للاتفاق النووي مع إيران.