إيران تتجاهل اعتراضات دولية وتعدم 3 أكراد بينهم طفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة حقوقية إيرانية إن السلطات في البلاد اعدمت 3 سجناء أكراد بينهم طفل، رغم مطالبات دولية بوقف تنفيذ الحكم.

وأوضحت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية في موقعها الرسمي، الأحد، أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق بهاء الدين قاسم زاده وشقيقه المريض داود قاسم زاده، وأنور عبد الله وجميعهم من أبناء مدينة "مهاباد" الكردية شمال غرب إيران.

وكان بهاء الدين يبلغ من العمر 17 عامًا وقت إلقاء القبض عليه واعتقل مع شقيقه في عام 2009 بتهمة قتل شخصين في صراع قبلي.

وذكرت "هرانا" أنه "على الرغم من الطلبات المتكررة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام على ثلاثة سجناء سياسيين".

وكان منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حذرت أمس، إيران من مغبة تنفيذ حكم الإعدام بحق بهاء الدين قاسم زاده، وشقيقه داود قاسم زاده".

وبحسب نشطاء حقوقيين، فقد حُكم على بهاء الدين بالإعدام إثر محاكمة وصفت بـ"الجائرة" في يونيو/حزيران 2012 من قبل محكمة جنائية في مدينة أورمية، وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013.

وأشارت تقارير إلى أن "بهاء الدين قاسم زاده حُرم من الاتصال بمحامٍ أثناء التحقيق، ويقول إنه أُجبر على الإدلاء باعتراف قسري تحت التعذيب من قبل ضباط في مركز اعتقال شرطة التوعية في أورمية"

وإيران من الدول التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام ضد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

ووثقت المنظمات الإيرانية والدولية العام الماضي بقيام السلطات في طهران بإعدام 246 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة أشخاص كانوا في وقت ارتكاب الجريمة أطفالاً.

وأوضحت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية في موقعها الرسمي، الأحد، أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق بهاء الدين قاسم زاده وشقيقه المريض "داود قاسم زاده"، وأنور عبد الله وجميعهم من أبناء مدينة "مهاباد" الكردية شمال غرب إيران.

وكان بهاء الدين يبلغ من العمر 17 عامًا وقت إلقاء القبض عليه واعتقل مع شقيقه في عام 2009 بتهمة قتل شخصين في صراع قبلي.

وذكرت "هرانا" أنه "على الرغم من الطلبات المتكررة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام على ثلاثة سجناء سياسيين".

وكان منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حذرت أمس، إيران من مغبة تنفيذ حكم الإعدام بحق بهاء الدين قاسم زاده، وشقيقه داود قاسم زاده".

وبحسب نشطاء حقوقيين، فقد حُكم على بهاء الدين بالإعدام إثر محاكمة وصفت بـ"الجائرة" في يونيو/حزيران 2012 من قبل محكمة جنائية في مدينة أورمية، وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013.

وأشارت تقارير إلى أن "بهاء الدين قاسم زاده حُرم من الاتصال بمحامٍ أثناء التحقيق، ويقول إنه أُجبر على الإدلاء باعتراف قسري تحت التعذيب من قبل ضباط في مركز اعتقال شرطة التوعية في أورمية"

وإيران من الدول التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام ضد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

ووثقت المنظمات الإيرانية والدولية العام الماضي بقيام السلطات في طهران بإعدام 246 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة أشخاص كانوا في وقت ارتكاب الجريمة أطفالاً.