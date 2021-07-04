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المملكة السعودية تسجل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الأحد"، تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 492785 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 472939 حالة ولله الحمد.

 

وأكدت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7876 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11970 والحالات الحرجة 1348 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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