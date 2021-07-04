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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الأحد"، تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 492785 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 472939 حالة ولله الحمد.
وأكدت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7876 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11970 والحالات الحرجة 1348 حالة.