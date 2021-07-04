14 وقفة احتجاجية ضد الفقر والقمع الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الغضب الشعبي في إيران بسبب الفقر والبطالة والقمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الشعب، وشهدت الساعات الماضية 14 وقفة احتجاجية في قطاعات مختلفة من الشعب الإيراني.

وتواكبت الاحتجاجات مع قيام المرشد الأعلى علي خامنئي بتعيين إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد، وإيجئي رئيسا للقضاء، ليضع أكثر العناصر إجرامية على أعلى سلطتين تنفيذية والقضائية في إيران لترويع الناس. وأفاد أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل البلاد، إلى أنه إضافة إلى إضراب عمال النفط والغاز على نطاق واسع في أكثر من 72 مركزا في 19 مدينة بإيران، أقيم ما لا يقل عن 14 احتجاجا آخر في طهران وغيرها من المدن الإيرانية ضد نظام الملالي.

وفي حين هاجمت القوات القمعية لبلدية قم، باعة الفاكهة في شارع كاشاني لإزالة أكشاكهم، الأمر الذي لاقى مقاومة واشتبك أصحاب المتاجر مع العناصر القمعية، نظم عمال الأنابيب المفصولين وقفة احتجاجية أمام مكتب محافظ خوزستان للمطالبة بمطالبهم، ونظم معلمو البطاقة الخضراء وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمطالبهم.

وأقام عمال بلدية خرمشهر، وقفة احتجاجية للاعتراض على عدم دفع رواتبهم ومطالبهم، هؤلاء العمال لديهم 6 أشهر من المتأخرات ولم يتم دفع أقساط التأمين الخاصة بهم لمدة 10 أشهر.

وتجمع دعاة حماية البيئة، السبت 3 يوليو، أمام هيئة المياه والكهرباء التابعة للنظام في محافظة خوزستان للمطالبة بحصتهم في المياه، فيما نظم شباب قرية قله جنعان، يوم السبت 3 يوليو، وقفة احتجاجية أمام شركة خوزستان لصناعة الصلب، للمطالبة بمطالبهم.

واحتج مزارعو مدينة حميدية، ونظموا مسيرة أمام شركة المياه والصرف الصحي في كرخه وشاوور، بسبب قطع المياه الزراعية وتجفيف محاصيلهم. وبحسب التقرير، أدى تجمع الفلاحين إلى اشتباكات بينهم وبين موظفي شركة كرخه وشاوور.

وتجمع عمال إدارة مكافحة الآفات بشركة هفت تبه لقصب السكر، في ساحة الشركة للاحتجاج على عدم تجديد عقودهم. وأقام هؤلاء العمال، البالغ عددهم نحو 160 عاملا، اليوم السابع للاحتجاج، ونظم موظفو اتصالات شيراز، يوم السبت 3 يوليو، وقفة احتجاجية أمام مكتب الاتصالات بشارع وليعصر بالمدينة، كما نظم عمال كاوه فلوت في ساوه وقفة احتجاجية أمام مكتب العمل بالمدينة يوم السبت 3 يوليو للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم.

أين تقع الاحتجاجات الإيرانية؟

