شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" توصى بوضع خريطة للتخصصات المطلوبة على مستوى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، 21 توصية فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، فيما يتعلق بقطاع التعليم العالى والجامعات.

وجاء على رأس توصيات اللجنة زيادة دعم الجامعات الإقليمية لتنميتها ذاتيا، وتعزيز مواردها مع الاستفادة من تجربة الجامعات الحكومية الكبرى مثل جامعتى القاهرة وعين شمس، لمساندة الجامعات الوليدة، والتأكيد على عدم إدراج أى مشروع إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة خطته بطريقة صحيحة، مع التأكيد على عدم البدء فى مشروعات جديدة دون الانتهاء من المشروعات التى تم البدء فيها بالفعل مع مراعاة التحديد الدقيق للأولويات.

كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة التعليم العالى بوضع خريطة للتخصصات المطلوبة على مستوى المحافظات المصرية وإعلانها، على أن يتم التوسع فى البرامج المعتمدة على التخصصات البينية وربطها بتعليم المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل، واستحداث التشريعات الخاصة بالمجامع اللغوية، لإعادة دورها التنويرى والتثقيفى للمجتمع المصرى.

ولفتت اللجنة أيضا إلى ضرورة زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمستشفيات الجامعية للباب الثانى (شراء سلع وخدمات) بمبلغ 2 مليار و890 مليون جنيه لمواجهة واستكمال المستشفيات وتجهيزها، لتمكنها من استيعاب أكبر قدر ممكن من المرضى، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة دعم المستشفيات الجامعية لتطويرها أسوة بمستشفيات وزارة الصحة لتصبح من ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على أن تقدم دراسة شاملة وافية لاحتياجات المستشفيات التى سيتم إلحاقها بمنظومة التأمين الصحى الشامل.