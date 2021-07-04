شكرا لقرائتكم خبر عن هيام الطباخ نائبة التنسيقية تطالب بعدالة النقل والتحويل لطلاب مدارس كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بعدالة النقل والتحويل بين جميع طلاب مدارس محافظة كفر الشيخ، مشددة على عدم وجود استثناء لأى طالب من النقل والتحويل داخل مدارس كفر الشيخ إلا ضمن القواعد المعمول بها والمعلنة من وزارة التربية والتعليم.

وأضافت هيام الطباخ خلال لقاء محافظ كفر الشيخ بنواب مجلسى النواب والشيوخ: "نقف فى صف المساواة والعدالة بين طلابنا فى كل مراكز المحافظة ونرفض أى استثناء يأتى على حق طالب آخر، وتستقبل صفحتنا الرسيمة على الفيس بوك أى شكوى يخص هذا الأمر تحديدًا من أى استثناءات خارج اطار القواعد المعمول بها".