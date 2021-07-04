شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تنجح فى توفير 2800 قطعة أرض لصالح مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى والمخطط أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، الانتهاء بالفعل من توفير 85% من الأراضى المطلوبة للمشروعات الإنشائية، حيث تم توفير 2800 قطعة أرض مطلوبة لمشروعات الصرف الصحى والمدارس والمنشآت الصحية ومجمعات الخدمات والمنشآت الأخرى.

ولفتت الوزارة إلى الدور الكبير الذى لعبته لجان التنمية المجتمعية بالقرى بالتنسيق مع آليات الإدارة المحلية فى توفير الأراضى المطلوبة، وبالتعاون مع الجهات صاحبة الولاية.

ونرصد تفاصيل المشروعات المدرجة لصالح " حياة كريمة" على مستوى 169 وحدة محلية:

-إنشاء 162 مركز شباب جديد، وتطوير المبانى فى 299 مركز شباب وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب.

- تنفيذ 460 مشروعًا تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة.

-احلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكبارى و تنفيذ 1388 طريقًا.

-تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية ليتضمن المجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد زراعى.

- إنشاء وتطوير 29 مركزًا طبيًا، وتطوير 114 وحدة صحية، وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف، وانشاء 17 نقطة جديدة.

-ربط المنازل بكابلات الألياف الضوئية وتطوير كل مراكز البريد بها وتزويدها بأبراج المحمول.

- تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى، تشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية، ومركز تنمية الأسرة.

-إنشاء مراكز للتأهيل الاجتماعى على مستوى المركز، وورشًا للتدريب الحرفى والمهنى.

-وحدات للاستشارات الأسرية، وأخرى لحماية المرأة والأسرة، ولذوى الإعاقة.

-توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1403 قرى ضمن المرحلة الأولى للمبادرة .

-تطوير وإنشاء 10828فصل دراسى، وِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.

