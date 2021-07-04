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مصرع طبيب في انقلاب سيارة بالمنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

لقيّ طبيب مصرعه، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان"، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بإنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "القاهرة- أسوان" بين قريتي البرجاية وزهرة بمركز المنيا، يقودها شاب في العقد الثالث من عمره.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن مصرع "عبدالله. م. ر"، طبيب عظام مقيم بمستشفى المنيا الجامعي، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحرر محضر بالواقعة. ​

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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