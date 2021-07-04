نكشف أسماء المتوفين الأربعة في حرائق قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

توصل الخليج 365 لهوية الشباب الأربعة ضحايا حرائق الغابات في مدينتي ليماسول ولارنكا بقبرص، إذ أكدت مصادر داخل قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار شمالي المنيا، أنهم من أبناء القرية، تم التأكد من أسمائهم بعد التواصل مع زملائهم في الأراضي القبرصية.

تضمنت الأسماء: عزت سلامة يوسف، وعيد نشأت مرزوق، وساموئيل ميلاد فاروق، وأبانوب نبيل يونان الشهير بـ"ماجد".

وأشعلت الرياح العاتية الحرائق وتسببت بأضرار بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس بقبرص، وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة، وأسفر عن هذه الحرائق مصرع 4 شباب مصريين من العاملين في قبرص.

وأرسل الاتحاد الأوروبي مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء الحرائق، وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان، وإن إيطاليا تعتزم أيضًا إرسال طائرات لمكافحة الحرائق.

وعلمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية، بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة اندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية، أمس، والتي ما زالت بعضها مندلعة إلى الآن.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الأحد - أن السفارة المصرية كانت قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.