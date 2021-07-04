بدء تسليم خطاب الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للشماركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2021.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، 10 يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، والتي تعقد بنظام "بابل شيت" بنظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ.

وتسلم المرشحين للنشاركة في الامتحانات، خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين ومقدري الدرجات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، فتح باب الاعتذارات أمام المعلمين غدا الاثنين فى المديريات التعليمية ولمدة يومين.

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