وزير التعليم العالي: خطة لزيادة مستشفيات العزل عند الحاجة.. واستقرار مخزون الأكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات الجامعية التي تقدم حالياً خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بكورونا، يبلغ 26 مستشفى، في 18 جامعة، قدرتها 1637 سريراً، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعي، لافتاً إلى أن هناك خطة موضوعة يمكن من خلالها زيادة عدد المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات العزل الصحي والعلاجي عند الاحتياج، بحيث يصل عددها إلى 36 مستشفى، في 19 جامعة، قدرتها 6397 سريراً، و712 غرفة رعاية مركزة، و 902 جهاز تنفس صناعي.

كما تطرق الوزير إلى عرض نسب الإشغال بالمستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن معدلات إشغال الأسرة العادية وأسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، تسير وفق معدلات طبيعية ومنتظمة، كما استعرض موقف متابعة استهلاك الأكسجين السائل بالمستشفيات الجامعية، خلال الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا، من مارس حتى يوليو 2021، مؤكداً انتظام الحصص اليومية المطلوبة من الإمداد بالأكسجين السائل في كافة المستشفيات الجامعية للأغراض الطبية وتوافر مخزون استراتيجي كاف منه.

من جانبه، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين لفترات طويلة، كما قدم عرضاً عن مواعيد توريد لقاحات "جونسن آند جونسن"، و"سبوتنيك" التي تم التعاقد عليها.