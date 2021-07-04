كشف معلومات أولية عن منفذ عملية الطعن في باريس

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف مصدر أمني فرنسي معلومات أولية عن منفذ عملية الطعن التي أدت إلى مقتل رجل في العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق اليوم الأحد.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن المشتبه به مولود عام 1992 وهو يحمل الجنسية السودانية. وتمكنت مجموعة حماية الشبكات وأمنها التابعة للشركة المسؤولة عن مترو باريس من توقيفه.

ولم تتوافر بعد أي معلومات عن هوية القتيل.

وكُلفت الشرطة القضائية الباريسية بالتحقيق في القضية بتهمة "القتل العمد"، بحسب النيابة العامة في باريس.

وقُتل الرجل، مساء اليوم السبت، في إحدى محطات المترو في العاصمة الفرنسية نتيجة شجار مع رجل آخر لم تُعرَف أسبابه بعد، على ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية.وأوضح المصدر أن الشجار بين الرجلين حصل على رصيف محطة "بيرسي"، على مقربة من وزارة الاقتصاد والمالية، في جنوب شرق باريس.

وأضاف أن "أحدهما طعن الآخر"، فدافع الأخير عن نفسه و"ألقى" المشتبه به على سكة القطار.

وأكد المصدر أن الرجل الذي كان على السكة عاد ووجه "طعنة ثانية في البطن" إلى المغدور الذي كان على الرصيف.