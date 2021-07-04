صور.. مقتل 4 مواطنين عرب في حريق غابات بقبرص

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد قبرص حريقا هائلا مستعرا لليوم الثاني دمر مساحات من الغابات وعشرات المنازل ووصفه أحد المسؤولين بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وأدى الحريق إلى دمار كبير إضافة إلى وفاة أربعة مواطنين مصريين. كما أثر على عشرة تجمعات سكنية على الأقل على مساحة تجاوزت 50 كيلومترا مربعا في سفوح سلسلة جبال "ترودوس"، وهي منطقة من غابات الصنوبر والشجيرات الكثيفة.

منزل وسيارة محترقان

وتم العثور على الضحايا المصريين قرب منطقة "أودو" الجبلية إلى الشمال من مدينتي "ليماسول" و"لارنكا".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن السلطات القبرصية أبلغتها بأن الضحايا مصريون.

حريق غابات بقبرص

وقال شهود إنه تم العثور على الضحايا على مسافة قصيرة من سيارة تحطمت على ما يبدو.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس للصحفيين من المنطقة "هذا أحد أكثر (الحرائق) التي شهدناها تدميرا مع سقوط ضحايا للأسف". وأضاف أن حكومة بلاده ستقف بجانب جميع المتضررين وتدعمهم.

حريق غابات يهدد منازل في قبرص

تضم المنطقة بعضا من أجمل القرى الجبلية الخلابة في قبرص. وقال شهود إن منحدرات تغطيها أشجار الصنوبر أو بساتين الفاكهة تحولت إلى جذوع سوداء مشتعلة على أرض رمادية قاحلة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان للتصدي للنيران وإن إيطاليا تعتزم أيضا إرسال رجال إطفاء.

ولم يتضح سبب الحريق الذي بدأ ظهر أمس السبت. وتشهد قبرص درجات حرارة عالية في أشهر الصيف إذ تجاوزت درجات الحرارة في الأيام الماضية 40 درجة مئوية.