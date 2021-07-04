إخماد حريق كبير بمستودع للمواد الكيميائية في الأردن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 9 ثواني

أعلنت السلطات الأردنية يوم الأحد أن حريقا كبيرا اندلع بمستودع للمواد الكيميائية في الشونة الشمالية بمحافظة إربد، شمال غربي المملكة.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ الفرق المتخصصة والعاملة في مديريات دفاع مدني غرب إربد وشرق إربد وعجلون والبلقاء تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل مستودع ومصنع يحتوي على ماكينات ومواد أولية تستخدم للطباعة والتغليف في منطقة المشارع/ الريان/ المرزة، بمحافظة إربد، بمساحة إجمالية بلغت (1000)م، وكان لسرعة الإستجابة والاستعداد المسبق لمرتبات الدفاع المدني الأثر الكبير في عدم امتداد الحريق ووصوله إلى كامل المصنع، بالرغم من طبيعة المواد الأولية الكيماوية المستخدمة في عملية التصنيع والتي ساعدت في سرعة انتشار الحريق، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق بالأسباب الرئيسية للحريق.

يشار إلى أنه شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من مرتباتها .