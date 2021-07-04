الجامعة العربية تحذر من الأوضاع الصحية الخطيرة للأسرى الفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يوليو - 2021 8:16 مساءً

حذرت جامعة الدول العربية، من التداعيات الخطيرة لاستمرار تجاهل الاحتلال الإسرائيلي تحمل مسؤولياته باحترام الحق في الحياة والمعايير القانونية الإنسانية الخاصة بالأسرى ومواصلة تجاهل الوضع الخطير للأسيرين الغضنفر أبو عطوان والأسير إياد حريبات والاستهتار بحياتهما، واستمرار سياسة القتل البطيء المتعمد على مرأى من العالم.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمضاعفة جهودها وتحركاتها لإنقاذ حياة الأسيرين أبو عطوان وحريبات قبل فوات الأوان، وذلك بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال أبو علي، في تصريح له اليوم، إن الأسير أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام لما يزيد عن شهرين متتالين رفضاً لاعتقاله الإداري الجائر الذي يعد جريمة ضد الإنسانية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بحيث أصبحت حياته مهددة بصورة بالغة الخطورة، مشيرا إلى أن حالة الأسير حريبات تشهد تدهورا كبيرا، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة منذ عام 2002، محملا سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين أبو عطوان وحريبات.