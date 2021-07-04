تهديدات بإغلاق جميع حقول النفط جنوب ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

أفادت وسائل إعلام ليبية،الأحد، بأن منسق حراك فزان، بشير الشيخ هدد الحكومة الليبية بإغلاق جميع الحقول النفطية في الإقليم الواقع جنوب البلاد، إذا لم تلبي مطالب الحراك.

وسائل إعلام محلية نقلت عن “الشيخ” قوله إن “الحراك أمهل الحكومة حتى منتصف شهر تموز \ يوليو الجاري، لتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق الجنوب الليبي، لجهة توفير الكهرباء والبنزين والسيولة والرعاية الصحية”، ملوحاً بقفل جميع الحقول النفطية في حال عدم تلبية المطالب.

وأوضح “الشيخ”، أن الأوضاع المعيشية في الإقليم صعبة للغاية، فالتيار الكهربائي ينقطع لساعات طويلة وبعض المناطق تبقى من دون كهرباء 48 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى نقص البنزين في المحطات، حيث يباع في السوق الموازي بثلاثة دنانير للتر الواحد، بينما سعر الوقود المدعوم لا يتعدى 0.15 دينار، فيما يعاني المواطنون أيضاً من نقص في أسطوانات غاز الطهو في الأسواق.

في السياق، نفى “الشيخ” ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من معلومات عن أن الحراك أقفل حقولاً نفطية، موضحاً أن الشرارة والفيل والحقول الصغيرة تعمل بشكل طبيعي.

يشار إلى أن إقليم فزان يضم عدداً من الحقول النفطية، من بينها أكبر حقول البلاد، وهو حقل الشرارة الذي ينتج نحو 312 ألف برميل يومياً، وحقل الفيل الذي ينتج نحو 75 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حقل الوفاء للغاز.

ومنذ عام 2013، ونفط ليبيا لم يصل إلى معدلات إنتاجه الطبيعية، نتيجة الإقفالات والاعتصامات المتكررة في الحقول وموانئ تصدير النفط.

يذكر أن “حراك فزان” كان أعلن، عبر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيصعّد التحركات الاحتجاجية، نظراً إلى عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، ومن بينها تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بخصوص المناصب السيادية وإنشاء صندوق لإعمار فزان.

وأشار الحراك في بيان إلى ما أسماه تهميش الدولة للإقليم، وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باحتياجاته وحقوقه الأساسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني والصحي وغياب مقومات الحياة من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.

الجدير بالذكر أن 95 بالمئة من موازنة ليبيا تعتمد على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان. وتراجع الإنتاج النفطي في ليبيا خلال السنوات الماضية نتيجة الاعتصامات والتحركات المتلاحقة.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، فإن خسائر الإقفالات بلغت 153 مليار دولار خلال السنوات السابقة، فيما ويبلغ إنتاج النفط حاليا 1.3 مليون برميل، وفقا لتصريحات صحفية لوزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد عون”.