الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بمحافظة البيضاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا تزال المعارك مستمر لليوم الثاني على التوالي بين قوات الجيش اليمني وبين مليشيا الحوثي في مديرية ‘الصومعة’، بمحافظة البيضاء.

حيث أكدت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين إثر هجمات شنّتها المليشيا لمحاولة استعادة المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش، خلال الساعات الماضية.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كان قد أعلن أيضاً أن “الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققوا انتصارات على جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وتمكنوا من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية”.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة مواقع “ذي مخشب وجاحور والسوادنه ومواقع ظهر آل عبيد المظفر ومسيرة وشبكة قربة الاستراتيجية ومنطقة قربة ومواقع مسكين وغرارة والعديد من مواقع الجماجم”.

وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واستعادت العديد من الذخائر والأسلحة المتنوعة وكذلك تم إعطاب عدد من عربات “بي أم بي” وأكثر من ثمانية أطقم عسكرية.

وتمكنت القوات الحكومية أيضا من قطع إمدادات جماعة “أنصار الله” في منطقة الناصفة وكيدان، فيما لا تزال المعارك مستمرة.