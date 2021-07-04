شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وصول عاصفة.. استعدادات لهدم «مبنى ميامي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تجري استعدادات اليوم الأحد لهدم بناية انهارت جزئيا في ميامي بالولايات المتحدة قبل وصول العاصفة المدارية إلسا. وتأكد مقتل 24 شخصا في الحادثة حتى الآن بينما تم تعليق جهود فرق البحث والإنقاذ للعثور على أكثر من 120 ما زالوا في عداد المفقودين. وقالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي-ديد للصحفيين أمس السبت "ليس لدينا وقت محدد... ما زلنا نأمل في أن ننفذ عملية الهدم قبل وصول العاصفة".

وحتى صباح اليوم الأحد، كانت العاصفة المدارية إلسا قبالة ساحل جاميكا مصحوبة برياح سرعتها نحو مئة كيلومتر في الساعة. ومن المتوقع أن تمر العاصفة غدا الاثنين قبالة كوبا ثم تصل لليابسة في غرب فلوريدا في وقت متأخر من الاثنين أو الثلاثاء.