الصحة العالمية تحث بيونتك وفايزر ومودرنا على المزيد لتبادل التكنولوجيا

جنيف ـ د.ب.أ: دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس شركات بيونتك وفايزر ومودرنا لتعزيز جهودها من أجل زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لمرض كوفيدـ19 في أنحاء العالم. وقال تيدروس في جنيف: “أحث تلك الشركات مثل بيونتك وفايزر ومودرنا لتبادل معرفتها بحيث نستطيع تسريع تطوير مواقع إنتاج جديدة”.

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