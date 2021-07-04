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بالوقت القاتل القاسم يتعادل مع الديوانية في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-04 | 18:24

بالوقت القاتل القاسم يتعادل مع الديوانية في ممتاز الكرة

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انتهت المباراة التي جمعت فريقي الديوانية والقاسم، اليوم الاحد، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ضمن الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل اللاعب ليما مابيدي الهدف الاول لنادي الديوانية في الدقيقة 5 من زمن الشوط الاول فيما ادرك التعادل لنادي القاسم اللاعب ديمي داوده في الوقت القاتل عند الدقيقة 93 من زمن المباراة.

وبهذا التعادل اصبح نادي القاسم بالمركز الخامس عشر فيما احتل نادي الديوانية المركز السادس عشر ضمن ترتيب فرق الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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