كردستان تناقش إعادة تنظيم الضرائب وآليات استحصال الرسومات

وقالت حكومة الإقليم في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "المجلس الاقتصادي الأعلى في إقليم كردستان، عقد اليوم، اجتماعه تحت إشراف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، حيث ناقش الاجتماع، سبل تعزيز الوضع الاقتصادي والارتقاء به وإعادة تنظيم الدخل العام بالإضافة إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين".وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الإقليم أن "تأمين رواتب الموظفين ومن يتقاضون الرواتب في كردستان، يعد أولوية بالنسبة للحكومة، مبيناً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحسين الإيرادات وخفض المصاريف غير الضرورية لضمان استمرارها في تقديم الخدمات العامة وإنجاز المشاريع وتوفير فرص عمل لشعب إقليم كوردستان".

وبحسب البيان، فقد "جرت مناقشة حول إعادة تنظيم الضرائب وآليات استحصال الرسومات، وتقرر أن يشرف نائب رئيس حكومة الإقليم على عملية إعادة تنظيم الضرائب واستحصال الرسومات سعياً لتنظيم جمع الإيرادات".



كذلك جرى في الاجتماع، تسليط الضوء على أهمية خلق حالة من التوازن إزاء حماية المنتج المحلي وتثبيت الأسعار ومنع التلاعب بها ووضع حد للاستغلال، وتم توجيه الوزارات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات بهدف حماية المصلحة العامة ومستهلكي إقليم كوردستان، وفق البيان.

وأوضح البيان، أنه "تقرر توزيع الصلاحيات الخاصة بقطاع الاستثمار وبما يشمل إعطاء المحافظات والوحدات الإدارية المستقلة حق منح الرخص لتنفيذ مشاريع استثمارية لديها، وذلك في إطار جدول أعمال حكومة إقليم كردستان من أجل تسهيل عمل المستثمرين والقضاء على الروتين".

