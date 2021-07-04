انت الان تتابع خبر السعودية.. غرامة مالية كبيرة لمن يدخل الحرم دون تصريح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاحد، أنه سيتم مخالفة من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.