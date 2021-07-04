انت الان تتابع خبر ملف الطاقة وأزمة 'العطش' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يطلب من واشنطن وطهران تصفية الحسابات بعيدا عن العراق،، ويشدد على ضرورة الحوار والتهدئة.
= ثمانية عشر قتيلا وجريحا حصيلة تفجير ابراج الكهرباء،، ومتظاهرون يمهلون الحكومة أربعة ايام لحل ازمة الطاقة.
= في سنجار.. اتهامات تطال العمال الكردستاني بتجنيد الأطفال الايزيديين ونقلهم لمعسكرات خارج العراق.
= ازمة عطش حادة تضرب مناطق في بغداد.. والحوضيات الناقلة للمياه تتسبب بنشر الامراض.
= في سنجار.. اتهامات تطال العمال الكردستاني بتجنيد الأطفال الايزيديين ونقلهم لمعسكرات خارج العراق.
= ازمة عطش حادة تضرب مناطق في بغداد.. والحوضيات الناقلة للمياه تتسبب بنشر الامراض.