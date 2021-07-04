ملف الطاقة وأزمة 'العطش' في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يطلب من واشنطن وطهران تصفية الحسابات بعيدا عن العراق،، ويشدد على ضرورة الحوار والتهدئة.