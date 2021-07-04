اخبار العالم

ملف الطاقة وأزمة 'العطش' في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ملف الطاقة وأزمة 'العطش' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يطلب من واشنطن وطهران تصفية الحسابات بعيدا عن العراق،، ويشدد على ضرورة الحوار والتهدئة.
= ثمانية عشر قتيلا وجريحا حصيلة تفجير ابراج الكهرباء،، ومتظاهرون يمهلون الحكومة أربعة ايام لحل ازمة الطاقة.

= في سنجار.. اتهامات تطال العمال الكردستاني بتجنيد الأطفال الايزيديين ونقلهم لمعسكرات خارج العراق.


= ازمة عطش حادة تضرب مناطق في بغداد.. والحوضيات الناقلة للمياه تتسبب بنشر الامراض.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا